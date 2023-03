Meloni | “Sugli sbarchi mi hanno accusato di cose raccapriccianti | io ho la coscienza pulita”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Siamo «in giorni particolari in cui il governo e la sottoscritta sono stati accusati di, ma la miaè a posto. Più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c’è il rischio che qualcosa vada storto, non credo che questo possa essere il modo giusto di affrontare questa vicenda»: così il presidente del Consiglio, Giorgia, torna a parlare della questione migranti in riferimento alle polemiche dopo naufragio avvenuto sulla spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria. LEGGI ANCHE Dieci anni fa l'elezione del Papa "venuto dalla fine del mondo": gli auguri di Giorgia(video)e il Papa, colloquio di 35 minuti. La premier porta in dono un libro di Montessori e i Fioretti di San Francesco “Non lasciamo ...

