Meloni: "La Santa Sede è la più idonea per un negoziato" (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - "La Santa Sede è la più idonea" per aprire un negoziato in Ucraina. Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento nella Sede di 'Civiltà Cattolica' per la presentazione del libro di Antonio Spadaro 'Atlante Francesco'. In questo sforzo - dice Meloni - "la Santa Sede può contare sull'aiuto dell'Italia" perché "è vera la teoria di papa Francesco di una guerra mondiale a pezzi". Il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, cita appositamente i Pontefici del passato, quando affermarono che per arrivare la pace si può "trattare anche con il diavolo". Meloni e Parolin hanno avuto un lungo dialogo a quattr'occhi proprio nella Sede di 'Civiltà Cattolica'. ... Leggi su agi (Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - "Laè la più" per aprire unin Ucraina. Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento nelladi 'Civiltà Cattolica' per la presentazione del libro di Antonio Spadaro 'Atlante Francesco'. In questo sforzo - dice- "lapuò contare sull'aiuto dell'Italia" perché "è vera la teoria di papa Francesco di una guerra mondiale a pezzi". Il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, cita appositamente i Pontefici del passato, quando affermarono che per arrivare la pace si può "trattare anche con il diavolo".e Parolin hanno avuto un lungo dialogo a quattr'occhi proprio nelladi 'Civiltà Cattolica'. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Pensate a parti inverse se a una manifestazione della #Meloni qualcuno avesse gridato che uccidere qualcuno non deb… - vaticannews_it : Nella sede di @civcatt il segretario di Stato tratteggia un quadro della “diplomazia della misericordia” in questi… - DomitiaDomidia : RT @vaticannews_it: Nella sede di @civcatt il segretario di Stato tratteggia un quadro della “diplomazia della misericordia” in questi 10 a… - 78Andreapinna : RT @andreacantelmo8: #Meloni: 'La Santa Sede è la più idonea per il negoziato: ha l'appoggio dell'Italia'. Siamo a cavallo. - PoliticaNewsNow : Ucraina, Meloni: 'Santa Sede più idonea per il negoziato' -