Meloni: “Governo nel periodo più complesso dalla Seconda guerra mondiale, affronto un problema e se ne apre subito un altro” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Mi trovo a guidare l’Italia nel periodo più complesso dalla fine del secondo conflitto mondiale. In questo non sono stata fortunata, diciamo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nella sede de La Civiltà Cattolica alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro. “Quando affronto un problema se ne apre subito un altro”, ha aggiunto parlando della propria esperienza di Governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) “Mi trovo a guidare l’Italia nelpiùfine del secondo conflitto. In questo non sono stata fortunata, diciamo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo nella sede de La Civiltà Cattolica alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro. “Quandounse neun”, ha aggiunto parlando della propria esperienza di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

