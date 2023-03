Meloni contestata per il karaoke, ma la sinistra dimentica quando difendeva Sanna Marin in discoteca (Di lunedì 13 marzo 2023) «Quelli che stanno attaccando Giorgia Meloni per l’inopportunità di aver cantato a una festa di compleanno all’indomani di una tragedia in mare sono gli stessi – esattamente gli stessi – che difendevano il diritto della premier finlandese Sanna Marin a ballare, bere e cantare ad una festa privata mentre sul suo Paese soffiavano venti di guerra. Direi che la polemica può finire qui». Lo scrive su Facebook il politologo Alessandro Campi ricordando la solita doppia morale della sinistra. Una contraddizione che rimbalza anche sui Social, con tweet dedicati a trasmissioni come quella di Myrta Merlino su La7, che ha stigmatizzato la festa di compleanno di Salvini. «Quindi Sanna Marin che temeva un’invasione poteva partecipare ad una festa e Salvini non doveva festeggiare i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) «Quelli che stanno attaccando Giorgiaper l’inopportunità di aver cantato a una festa di compleanno all’indomani di una tragedia in mare sono gli stessi – esattamente gli stessi – cheno il diritto della premier finlandesea ballare, bere e cantare ad una festa privata mentre sul suo Paese soffiavano venti di guerra. Direi che la polemica può finire qui». Lo scrive su Facebook il politologo Alessandro Campi ricordando la solita doppia morale della. Una contraddizione che rimbalza anche sui Social, con tweet dedicati a trasmissioni come quella di Myrta Merlino su La7, che ha stigmatizzato la festa di compleanno di Salvini. «Quindiche temeva un’invasione poteva partecipare ad una festa e Salvini non doveva festeggiare i ...

