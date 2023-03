Meloni | Accusati di cose raccapriccianti | ma ho la coscienza a posto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1000balene : RT @AlekosPrete: «Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è apposto» le parole di Giorgia Meloni sulla strage di… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Siamo 'in giorni particolari in cui il governo e la sottoscritta sono stati accusati di cose rac… - maina_enrica : Meloni e Salvini sarà il partito democratico a sistemarvi aggiungo x diffamazione x essere accusati di essere Bibbi… - TreTsun : RT @AlekosPrete: «Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è apposto» le parole di Giorgia Meloni sulla strage di… - Debora72174569 : RT @AlekosPrete: «Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è apposto» le parole di Giorgia Meloni sulla strage di… -

ROMA - Siamo "in giorni particolari in cui il governo e la sottoscritta sono statidi cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto. Più persone partono, più persone si ... Giorgia,...In questi giorni sul tema dei migranti "sono stata e siamo statidi cose raccapriccianti ma la mia coscienza è a posto. Quello che è successo in questi ... Giorgia, alla presentazione ...In materia di immigrazione, in questi giorni "sono stata e siamo statidi cose raccapriccianti ma la mia coscienza e' a posto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, parlando in occasione della presentazione del libro di Padre Antonio ...

Migranti, Meloni: "Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma ho coscienza a posto" Sky Tg24

"In questi giorni siamo stati accusati di cose raccapriccianti ... che è ciò che è mancato ai governi che l'hanno preceduto, e Giorgia Meloni ha insistito sul fatto che serve "un approccio non ...Siamo stati accusati di cose raccapriccianti in questi giorni, ma la mia coscienza è a posto”, dice Giorgia Meloni. "Sono giorni particolari questi, in cui veniamo accusati di cose raccapriccianti, ma ...