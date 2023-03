Meloni | Accusati di cose raccapriccianti | ma ho la coscienza a posto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo21021987 : RT @AlekosPrete: «Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è apposto» le parole di Giorgia Meloni sulla strage di… - salvatore_irato : RT @AlekosPrete: «Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è apposto» le parole di Giorgia Meloni sulla strage di… - 1000balene : RT @AlekosPrete: «Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è apposto» le parole di Giorgia Meloni sulla strage di… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Siamo 'in giorni particolari in cui il governo e la sottoscritta sono stati accusati di cose rac… - maina_enrica : Meloni e Salvini sarà il partito democratico a sistemarvi aggiungo x diffamazione x essere accusati di essere Bibbi… -

...migranti e la recente tragedia di Cutro "io e il governo siamo statidi cose raccapriccianti ma la mia coscienza è a posto". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia, ...... ragiona. "Oggi c'è un aggredito e un aggressore" precisa il premier. "Se noi ci voltassimo ... MIGRANTI - "Sono giorni particolari questi, in cui veniamodi cose raccapriccianti, ma la ...ROMA - Siamo "in giorni particolari in cui il governo e la sottoscritta sono statidi cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto. Più persone partono, più persone si ... Giorgia,...

Migranti, Meloni: "Siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma ho coscienza a posto" Sky Tg24

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2023 "Sulla questione dei migranti e la recente tragedia di Cutro "io e il governo siamo stati accusati di cose raccapriccianti ma la mia coscienza è a posto". Lo ha so ..."In questi giorni siamo stati accusati di cose raccapriccianti ... che è ciò che è mancato ai governi che l'hanno preceduto, e Giorgia Meloni ha insistito sul fatto che serve "un approccio non ...