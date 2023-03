Melissa Agliottone | chi è la vincitrice di The Voice Kids | età | di dov’è | genitori | YouTube e canzoni

(Di lunedì 13 marzo 2023)è la nuova promessa del canto italiano che ha appena vinto The. Ha incantato tutto il pubblico fino a salire sul palco come. E se ieri pomeriggio l’abbiamo vista Domenica In, oggi il giovane talento tornerà in tv, sul piccolo schermo e si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone nella trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’. Che, come sempre, prenderà il via a partire dalle 14 su Rai 1. Cosa sappiamo sudi Theha vinto il talent show per giovani talenti musicali condotto da Antonella Clerici, ma conosciamola meglio. Ha 12 anni ed è nata a Civitanova Marche e cresciuta a Sant’Elpido a Mare. Il padre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoluci1 : RT @gianlu_79: #DomenicaIn-1°P (14:15-15:29)- 2°P(15:34-16:38) MILLY CARLUCCI con i 5 investigatori CANTANTE MASCHERATO 14.38 21,6% con 2.… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: #DomenicaIn-1°P (14:15-15:29)- 2°P(15:34-16:38) MILLY CARLUCCI con i 5 investigatori CANTANTE MASCHERATO 14.38 21,6% con 2.… - gianlu_79 : #DomenicaIn-1°P (14:15-15:29)- 2°P(15:34-16:38) MILLY CARLUCCI con i 5 investigatori CANTANTE MASCHERATO 14.38 21,… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Melissa Agliottone, la vincitrice di #TheVoiceKids, ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGio… - rada_maja : RT @altrogiornorai1: Melissa Agliottone, la vincitrice di #TheVoiceKids, ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGio… -

...Moufidi ha concluso alla grande la sua esperienza alla prima edizione di "The Voice Kids" arrivando fino alla finalissima che ha poi incoronato vincitrice la 12enne di Fermo. ...e' la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Berte', Gigi D'Alessio, Clementino e Gigi D'Alessio e i ...The Voice Kids, la vincitricea Domenica In: la sorpresa di Loredana Bertè Dopo la commozione c'è stato spazio anche per il talento nella puntata di oggi del talk di Mara Venier , ...

'The Voice Kids', vince Melissa Agliottone, 12enne di Fermo Agenzia ANSA

Chi è Melissa Agliottone, la vincitrice di The Voice Kids ospite a Oggi è un altro giorno questo pomeriggio, 13 marzo 2023. Età, carriera ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...