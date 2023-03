Medvedev - Zverev pronostico, Indian Wells: Medvedev + Over 21.5 a 2.50 (Di lunedì 13 marzo 2023) Si allunga sempre di più la striscia di partite vinte consecutivamente da Daniil Medvedev. Dopo il ko contro Sebastian Korda al terzo turno degli Australian Open, il russo non ha più sbagliato un ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Si allunga sempre di più la striscia di partite vinte consecutivamente da Daniil. Dopo il ko contro Sebastian Korda al terzo turno degli Australian Open, il russo non ha più sbagliato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Medvedev ?????? 'Non farò nomi, ma credo ci siano solo una decina di giocatori capaci di far bene in queste condizion… - Tennis_Ita : Indian Wells, Medvedev: “Dieci giocatori possono fare bene qui. Zverev è ancora lontano dal suo livello” - Luxgraph : Atp Indian Wells, Medvedev vola agli ottavi, ora c'è Zverev. Ruud è fuori - fisco24_info : Tennis, Indian Wells: Medvedev agli ottavi, Ruud è fuori: Superato Ivashka 6-2 3-6 6-1. Ora il russo affronterà Zve… - ansacalciosport : Tennis: Indian Wells; Medvedev agli ottavi, Ruud è fuori. Ora il russo affronterà Zverev | #ANSA -