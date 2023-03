Mauro Masi | Rai | o il canone o la pubblicità | così non è un vero servizio pubblico

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 13 marzo 2023) «La Rai scelga: o ilo il mercato» La Verità, di Giulia Cazzaniga, pag. 11 (…) Torno all’esperienza dei suoi 800 giorni in Rai. In una parola? «Mi riesce difficile. Quando entrai, comunque, riletteralmente basito che una struttura pubblica a partecipazione diretta del ministero dell’Economia e con un controllo parlamentare fossesquilibrata. Allora, poi, era la più squilibrata di sempre». Erano gli annidi Santoro, che lei chiamò in diretta una volta… Una lite memorabile sul caso Ruby, nella quale lei si dissociava dall’impostazione della puntata di Annozero. «Ed erano gli anni dei Floris, Guzzanti, Fazio, Saviano, Gabanelli, Dandini… Quel che ho cercato di fare, è stato riequilibrare, di dare un. Non certo censurando, ma aggiungendo. Introdussi ...