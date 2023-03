Maturità 2023, mancano 100 giorni: torna la voglia di festeggiare (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Cadono oggi, 13 marzo, i ‘100 giorni alla Maturità’ 2023, ovvero il periodo di tempo che manca all’inizio delle prove, fissato per il 21 giugno. Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net, su un campione di 1.000 studenti di quinto superiore, ben 1 su 2 ha detto di voler festeggiare questa giornata. Una voglia di festa e di aggregazione che segna un ritorno ai tempi pre-Covid. Basti pensare che, solamente dodici mesi fa, con il virus che già non faceva più paura come all’inizio ma comunque più presente di oggi, in occasione dei “100 giorni” un analogo sondaggio riportava numeri assai diversi: allora a celebrare il momento furono meno di 3 ragazzi su 10. A confermare la tendenza c’è anche un’altra considerazione da introdurre: chi rinuncia a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Cadono oggi, 13 marzo, i ‘100alla, ovvero il periodo di tempo che manca all’inizio delle prove, fissato per il 21 giugno. Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net, su un campione di 1.000 studenti di quinto superiore, ben 1 su 2 ha detto di volerquesta giornata. Unadi festa e di aggregazione che segna un ritorno ai tempi pre-Covid. Basti pensare che, solamente dodici mesi fa, con il virus che già non faceva più paura come all’inizio ma comunque più presente di oggi, in occasione dei “100” un analogo sondaggio riportava numeri assai diversi: allora a celebrare il momento furono meno di 3 ragazzi su 10. A confermare la tendenza c’è anche un’altra considerazione da introdurre: chi rinuncia a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapp0rtiepiante : 13 marzo 2020 dovevamo rimanere in dad per 'solo due settimane' e 13 marzo 2023 mancano 100 giorno alla maturità mi dovete riprendere - NoiTv : 30mila studenti sulla spiaggia di Viareggio a 100 giorni dall’esame di maturità - vivereitalia : Maturità 2023, mancano 100 giorni: torna la voglia di festeggiare - orizzontescuola : Maturità 2023, Valditara rassicura gli studenti: “Il Covid ha messo a rischio la vostra preparazione, ne terremo co… - skuolanet : 100 giorni alla Maturità: 10 consigli per prepararti alla grande in 3 mesi -