Matteo Messina Denaro: minacce di morte a legale d'ufficio. Parte civile: "Gravi scenari" (Di lunedì 13 marzo 2023) «L'udienza del 23 marzo è stata fissata per l'arringa conclusiva . A questo punto però non escludo che i tempi per la conclusione del processo possano allungarsi poiché alla luce di quanto è successo...

