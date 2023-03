Matteo Berrettini risponde agli haters sulla relazione con Melissa Satta (Di lunedì 13 marzo 2023) Berettini in un'intervista al quotidiano La Repubblica si è mostrato non poco dispiaciuto per le accuse rivoltegli. 'Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione ... Leggi su 105 (Di lunedì 13 marzo 2023) Berettini in un'intervista al quotidiano La Repubblica si è mostrato non poco dispiaciuto per le accuse rivoltegli. 'Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? BERRETTINI RIPARTE DA UN CHALLENGER Dopo la sconfitta contro Daniel in California, Matteo ha accettato la wild c… - Labellasospesa : RT @WeAreTennisITA: ?? BERRETTINI RIPARTE DA UN CHALLENGER Dopo la sconfitta contro Daniel in California, Matteo ha accettato la wild card… - MikiG78 : RT @teozorzoli: 'Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Mi spiace che una cosa talmente positiva… - sluchetti : RT @Alenize82: 'Sto avendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa total… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: ?? BERRETTINI RIPARTE DA UN CHALLENGER Dopo la sconfitta contro Daniel in California, Matteo ha accettato la wild card… -