Matteo Berrettini parla per la prima volta della storia con Melissa Satta: “Ci siamo trovati, sapevo che con lei i riflettori sarebbero stati accesi però…” (Di lunedì 13 marzo 2023) Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una coppia a tutti gli effetti: a ufficializzare la loro storia d’amore ci ha pensato il tennista romano, nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica. I rumors di un suo avvicinamento alla showgirl si rincorrevano ormai da tempo e in queste ultime settimane i due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni, l’ultima delle quali in per il compleanno di lei. I due, hanno trascorso il weekend insieme e Melissa avrebbe anche già deciso di compiere il grande passo delle presentazioni in famiglia, prima al fratello e poi al figlio Maddox di otto anni, nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng. A Verissimo, poi, Melissa – alla domanda di Silvia Toffanin se avesse ritrovato l’amore – ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 marzo 2023)sono una coppia a tutti gli effetti: a ufficializzare la lorod’amore ci ha pensato il tennista romano, nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica. I rumors di un suo avvicinamento alla showgirl si rincorrevano ormai da tempo e in queste ultime settimane i due sonopaparazzati insieme in diverse occasioni, l’ultima delle quali in per il compleanno di lei. I due, hanno trascorso il weekend insieme eavrebbe anche già deciso di compiere il grande passo delle presentazioni in famiglia,al fratello e poi al figlio Maddox di otto anni, nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng. A Verissimo, poi,– alla domanda di Silvia Toffanin se avesse ritrovato l’amore – ...

