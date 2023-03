Matteo Berrettini, Melissa Satta nel mirino degli haters: perde per colpa sua. Lui la difende: 'Irrispettosi, non è una distrazione' (Di lunedì 13 marzo 2023) Matteo Berrettini parla dopo il flop di Indian Wells . La crisi del tennista italiano più celebre è un tema di discussione. Molti lo attaccano sui social, tirando in ballo la sua nuova compagna ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023)parla dopo il flop di Indian Wells . La crisi del tennista italiano più celebre è un tema di discussione. Molti lo attaccano sui social, tirando in ballo la sua nuova compagna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Matteo #Berrettini giocherà il Challenger di Phoenix la prossima settimana. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Matteo Berrettini non ci sta, il duro sfogo del tennista italiano che difende così la storia d'amore con la sua Melissa Satta… - ValerioIafrate : L’intervista di Paolo Rossi a Matteo #Berrettini, su @repubblica, dovrebbe far riflettere tutti sulla velocità inse… - fanpage : Matteo Berrettini non ci sta, il duro sfogo del tennista italiano che difende così la storia d'amore con la sua Mel… - repubblica : Matteo Berrettini, Melissa Satta e la vittoria da ritrovare: 'L’amore non è mai una colpa, parole irrispettose' -