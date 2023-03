Matteo Berrettini difende la sua relazione con Melissa Satta dagli haters: “Un sentimento è una cosa positiva” (Di lunedì 13 marzo 2023) Matteo Berrettini contro gli haters di Melissa Satta. Il tennista dopo le tante critiche piovutegli addosso dopo la precoce eliminazione al primo turno dal Torneo di Indian Wells non ci sta e risponde alle accuse di chi ha insultato in modo neppure troppo velato la sua nuova fidanzata Melissa Satta. Molti utenti hanno indicato nella sua ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023)contro glidi. Il tennista dopo le tante critiche piovutegli addosso dopo la precoce eliminazione al primo turno dal Torneo di Indian Wells non ci sta e risponde alle accuse di chi ha insultato in modo neppure troppo velato la sua nuova fidanzata. Molti utenti hanno indicato nella sua ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Matteo #Berrettini giocherà il Challenger di Phoenix la prossima settimana. - WeAreTennisITA : ?? BERRETTINI RIPARTE DA UN CHALLENGER Dopo la sconfitta contro Daniel in California, Matteo ha accettato la wild c… - Muhamma37615251 : Matteo Berrettini 'accusato' di essere distratto da Melissa Satta, la replica: ''L'amore non è una colpa'' - ustalk - Ghigo_07 : @teozorzoli Caro Matteo,ci sono pro e contro ad essere un personaggio pubblico e se ufficializzi una storia e non f… - occhio_notizie : Matteo Berrettini difende la storia d'amore con Melissa Satta, ritenuta causa dei suoi recenti risultati sul campo:… -