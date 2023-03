Mattarella vola in Kenya, prevista domani firma degli accordi bilaterali (Di lunedì 13 marzo 2023) Sergio Mattarella è arrivato oggi in Kenya. Si tratta della sua sesta visita in Africa. Il Capo dello Stato era già stato infatti (tra il primo e il secondo mandato) in Camerun, Etiopia, Zambia, Mozambico e Angola. In serata, il Presidente della Repubblica farà tappa a Nairobi, uno dei Paesi in più rapida crescita economica ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Sergioè arrivato oggi in. Si tratta della sua sesta visita in Africa. Il Capo dello Stato era già stato infatti (tra il primo e il secondo mandato) in Camerun, Etiopia, Zambia, Mozambico e Angola. In serata, il Presidente della Repubblica farà tappa a Nairobi, uno dei Paesi in più rapida crescita economica ... TAG24.

