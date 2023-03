Mattarella a Nairobi, visita di Stato di tre giorni in Kenya (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è Stato accolto all'aeroporto di Nairobi dal ministro degli Esteri e della Diaspora Alfred N. Mutua in occasione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente della Repubblica Sergio, accompagnato dalla figlia Laura, èaccolto all'aeroporto didal ministro degli Esteri e della Diaspora Alfred N. Mutua in occasione ...

Mattarella a Nairobi, visita di Stato di tre giorni in Kenya Il 16 marzo mattina, il Presidente Mattarella terrà una Prolusione all'Università di Nairobi. Ultimo impegno, prima della partenza per Roma, la visita all'E4Impact Accelerator, nato per formare ... Mattarella arrivato a Nairobi per visita di Stato

Mattarella a Nairobi, Kenya tra innovazione e ritardi Il presidente Mattarella è a Nairobi accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Nella capitale vedrà il presidente keniota William Ruto e i presidenti delle due ...

Mattarella a Nairobi, Kenya tra innovazione e ritardi Agenzia ANSA Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita in Kenya A Malindi, mercoledì 15 marzo, il Capo dello Stato visiterà il Centro spaziale "Luigi Broglio". La base è un asset strategico per Italia e Kenya nelle tecnologie spaziali ... Mattarella a Nairobi, Kenya tra innovazione e ritardi Il presidente della Repubblica è atterrato a Nairobi per una visita di Stato in Kenya di tre giorni. Si tratta dell'ennesima missione del capo dello Stato in un Paese dell'Africa sub-sahariana a testi ...