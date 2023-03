Masters 1000 Indian Wells 2023 | un Medvedev polemico vola agli ottavi | ok Tiafoe e Rublev

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Il campo è lento quindi andrò in bagno piano. E’ inaccettabile. C’è scritto che questo torneo si gioca su campi in cemento, ma non è vero“. Queste le parole pronunciate da Daniilnel corso del suo match di terzo turno deldi. Dichiarazioni che faranno discutere, anche perché già nei giorni scorsi alcuni dei colleghi del russo si erano espressi a riguardo, e che fanno quasi passare in secondo piano il successo ai danni di Ivashka, che ha avuto chance solo nel secondo set. 6-2 3-6 6-1 il punteggio in favore dell’ex numero uno al mondo, chesfiderà un ritrovato Sascha Zverev. MONTEPREMI TABELLONE Tutto facile per Frances, che travolge Kubler e prosegue il suo cammino in un lato ...

Conferma l'ottimo stato di forma dell'ultimo periodo l'ex n.1 al mondo Daniil Medvedev, che non delude ed avanza agli ottavi di finale deldi Indian Wells. Il russo ha impiegato tre set per sbarazzarsi del n.85 del mondo Ilya Ivashka, eliminato con il punteggio di 6 - 2 3 - 6 6 - 1 al termine di un'ora e 45 minuti di gioco. '...... rispettivamente teste di serie numero 5 e 6, approdano agli ottavi di finale del "BNP Paribas Open", primo Atpstagionale (con montepremi pari a 10.143.750 dollari) che si sta ...E Camila Giorgi non lo meritava proprio, di uscire al secondo turno del primodell'anno, quello di Indian Wells . Non così, non nel modo in cui è accaduto. Se nella prima gara era filato ...

Masters 1000 Indian Wells: Nessun derby al terzo turno. Lorenzo Musetti sconfitto da Mannarino LiveTennis.it

Masters 1000 Indian Wells 2023: dove vedere Sinner-Mannarino in TV. L'incontro Sinner-Mannarino di oggi valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells sarà trasmesso in diretta TV su Sky ...