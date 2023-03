Martin Castrogiovanni | età | malattia | tumore | moglie | figli e biografia dell’ex rugbista

Leggi su tag24

(Di lunedì 13 marzo 2023), all’anagrafeLeandro, è nato in Argentina il 21 ottobre 1981, a Paraná ed ha 41 anni di età.da molti è conosciuto come personaggio dello spettacolo, presente in diversi show televisivi. Chi ama il rugby, invece, associano la sua persona a un grande campione, pilastro della nazionale italiana. ... TAG24.