Marquez | «Non ho rispettato l’infortunio | ma il motociclismo ha sempre voluto i supereroi»

Sul Corriere della Sera un'intervista a Marc Marquez. Nei test di Portimao, dove il 26 marzo si terrà la prima gara della MotoGp, la Honda di Marquez è un po' in difficoltà. Per lui sarà l'anno della verità dopo un calvario di incidenti e interventi chirurgici. Un pilota può cambiare stile di guida, lei quanto ha dovuto farlo dopo l'incidente? Marquez: «Sì, si può nel caso di debba fare i conti con una limitazione fisica. Ma per rendere al massimo devi guidare in modo naturale. In questi due anni con le limitazioni al braccio ho dovuto adeguarmi. Dovevo essere più "pulito", ma ero meno efficace. Funzionava soltanto su alcuni circuiti. Il pilota deve adattarsi, ma arriva il punto in cui la moto va adattata al proprio stile perché tutto sia naturale». Marquez ha già raccontato in passato che aveva pensato di ...

