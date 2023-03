Marocco, tre ‘italiani’ nella lista dei 30 convocati di Regragui (Di lunedì 13 marzo 2023) La Nazionale del Marocco torna in campo dopo l’incredibile Mondiale in Qatar, e lo farà in due amichevoli contro Brasile e Perù, rispettivamente programmate per il 25 marzo a Tanger e il 18 a Madrid. nella lista dei convocati non c’è non c’è il trequartista del Milan, Brahim Diaz, che, come ha confermato lo stesso Regragui, ha chiesto una pausa di riflessione per decidere tra Marocco – Paese del padre – e la Spagna dove è nato. Secondo quanto sostiene il quotidiano AS, il giocatore ex Real Madrid potrebbe essere convocato dal ct spagnolo de la Fuente nei prossimi giorni. Sono tre i convocati del Marocco che militano in Italia: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) e Walid Cheddira (Bari). Portieri: Yassine Bounou (Siviglia), ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) La Nazionale deltorna in campo dopo l’incredibile Mondiale in Qatar, e lo farà in due amichevoli contro Brasile e Perù, rispettivamente programmate per il 25 marzo a Tanger e il 18 a Madrid.deinon c’è non c’è il trequartista del Milan, Brahim Diaz, che, come ha confermato lo stesso, ha chiesto una pausa di riflessione per decidere tra– Paese del padre – e la Spagna dove è nato. Secondo quanto sostiene il quotidiano AS, il giocatore ex Real Madrid potrebbe essere convocato dal ct spagnolo de la Fuente nei prossimi giorni. Sono tre idelche militano in Italia: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) e Walid Cheddira (Bari). Portieri: Yassine Bounou (Siviglia), ...

