Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazz_rossonera : Marocco, il ct Regragui: 'Brahim Diaz sta decidendo, sarà una scelta sua'. I convocati - infoitsport : Marocco, Regragui: “Brahim Diaz deve ancora decidere tra noi e la Spagna” - Milannews24_com : #BrahimDiaz non convocato dal #Marocco ?? Sembrava potesse rientrare nelle scelte del CT ?? - MilanNewsit : Regragui (ct Marocco): “Ho incontrato Brahim a Milano, deve ancora decidere per chi giocare” - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Niente @EnMaroc per @Brahim. Il CT #Regragui: 'L'ho incontrato, ma ...' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Brahim #… -

... Walide Luis de la Fuente sono chiamati a dare la lista di convocati per le amichevoli con Brasile e Perù () e per le partite ufficiali per Euro 2024 con Norvegia e Scozia (Spagna). ...Decision time per Brahim Diaz. Questa settimana arrivano le convocazioni di, lunedì, e Spagna, venerdì, E il giocatore del Milan deve scegliere con quale delle due ... Tanto Walidcome ...2 Cambio nazionale peer Brahim Diaz Il ct delHoalidha incontrato a Milano il numero 10 rossonero per convincerlo a vestire la maglia della nazionale che ha stupito tutti nell'ultimo Mondiale in Qatar. Il fantasista può ...

Regragui: "Brahim Diaz sta ancora riflettendo. Spagna o Marocco sarà una sua decisione" TUTTO mercato WEB

Il nome del milanista non figura tra i convocati del ct Regragui. Venerdì il ct spagnolo De La Fuente potrebbe inserirlo nell’elenco per le sfide con Norvegia e Scozia ...Marocco, Regragui ha convocato tre "italiani" per le amichevoli contro Brasile e Perù. Il ct ha commentato anche la situazione di Brahim Diaz ...