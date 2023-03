Marjorie Taylor Greene, la trumpiana di ferro che può prendersi il Gop (Di lunedì 13 marzo 2023) Qualche anno fa Marjorie Taylor Greene era soltanto un’istruttrice di Crossfit che viveva nella profonda Georgia nord-occidentale e che diffondeva sul web le più strampalate teorie cospirazioniste. Poi è stata per circa un paio d’anni una deputata ostracizzata dalla maggioranza democratica, considerata un prodotto del trumpismo in fase terminale e da non prendere minimamente sul InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 13 marzo 2023) Qualche anno faera soltanto un’istruttrice di Crossfit che viveva nella profonda Georgia nord-occidentale e che diffondeva sul web le più strampalate teorie cospirazioniste. Poi è stata per circa un paio d’anni una deputata ostracizzata dalla maggioranza democratica, considerata un prodotto del trumpismo in fase terminale e da non prendere minimamente sul InsideOver.

