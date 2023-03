Maria De Filippi torna in tv: la voce rotta dall’emozione, le parole per Maurizio Costanzo (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo una pausa necessaria, Maria De Filippi è tornata negli studi Mediaset, pronta a riprendere le redini dei suoi programmi. La morte del marito Maurizio Costanzo è stata un dolore inimmaginabile che lei ha cercato di mostrare con la massima discrezione: niente interviste strappalacrime e un comportamento di grande contegno al funerale del conduttore. Le lacrime sono infine arrivate: nei primi minuti della puntata domenicale di Amici, la conduttrice ha deciso di spiegare cosa la riportava al lavoro proprio ora, e non è riuscita a trattenere la commozione. Maurizio Costanzo, scena indegna al funerale, il dolore della vedova Maria De Filippi È entrata negli studi di Amici accolta da un applauso calorosissimo, e la sua ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo una pausa necessaria,Deta negli studi Mediaset, pronta a riprendere le redini dei suoi programmi. La morte del maritoè stata un dolore inimmaginabile che lei ha cercato di mostrare con la massima discrezione: niente interviste strappalacrime e un comportamento di grande contegno al funerale del conduttore. Le lacrime sono infine arrivate: nei primi minuti della puntata domenicale di Amici, la conduttrice ha deciso di spiegare cosa la riportava al lavoro proprio ora, e non è riuscita a trattenere la commozione., scena indegna al funerale, il dolore della vedovaDeÈ entrata negli studi di Amici accolta da un applauso calorosissimo, e la sua ...

