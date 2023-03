MARIA DE FILIPPI DÀ UNA LEZIONE DI VITA: “INIZIEREI A LAVORARE COME MI È STATO INSEGNATO” (Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri è stata trasmessa l’ultima puntata del pomeridiano di Amici di MARIA De FILIPPI. Da sabato 18 marzo, in prima serata, ci sarà la fase serale del talent show di Canale 5. Ad inizio puntata, COME di consuetudine, ha fatto il suo ingresso MARIA De FILIPPI. La puntata di ieri aveva una particolarità, in quanto era la puntata chiave per i ragazzi della scuola Amici. MARIA De FILIPPI tornava in video dopo un momento difficile, ed è in queste circostanze che si nota la forza di una vera conduttrice che prende in mano la situazione. All’ingresso in studio, il pubblico, l’ha accolta con un lungo e intenso applauso, chiaro segno di amore e ammirazione verso la conduttrice. Non sono serviti monologhi, frasi fatte o prediche: poche parole ma che anno fatto breccia nel cuore ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri è stata trasmessa l’ultima puntata del pomeridiano di Amici diDe. Da sabato 18 marzo, in prima serata, ci sarà la fase serale del talent show di Canale 5. Ad inizio puntata,di consuetudine, ha fatto il suo ingressoDe. La puntata di ieri aveva una particolarità, in quanto era la puntata chiave per i ragazzi della scuola Amici.Detornava in video dopo un momento difficile, ed è in queste circostanze che si nota la forza di una vera conduttrice che prende in mano la situazione. All’ingresso in studio, il pubblico, l’ha accolta con un lungo e intenso applauso, chiaro segno di amore e ammirazione verso la conduttrice. Non sono serviti monologhi, frasi fatte o prediche: poche parole ma che anno fatto breccia nel cuore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - bubinoblog : MARIA DE FILIPPI DÀ UNA LEZIONE DI VITA: 'INIZIEREI A LAVORARE COME MI È STATO INSEGNATO' - MediasetTgcom24 : 'Amici 22', la commozione di Maria De Filippi per il ritorno in tv: 'Inizio a lavorare come mi è stato insegnato'… -