Marelli: «Spezia-Inter, rigori netti. Inzaghi tocca pallone in campo»

Spezia-Inter continua a far discutere nonostante siano passati tre giorni. L'ex arbitro Marelli, nel suo spazio di commento degli episodi arbitrali su DAZN, segnala anche una particolarità: Inzaghi ha toccato il pallone quando era ancora in campo.

LA STRANEZZA – Luca Marelli segnala un episodio del secondo tempo di Spezia-Inter non ravvisato in diretta: «Simone Inzaghi tocca e blocca il pallone prima che lo stesso abbia completamente superato la linea laterale. Questo è un episodio che non può e non deve succedere, l'allenatore deve stare in panchina».

RIGORE – Marelli valuta il fallo di Mattia Caldara su Danilo D'Ambrosio al 9?

