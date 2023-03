Mare Fuori, due amatissimi attori lasciano il cast dopo la terza stagione: ecco chi (Di lunedì 13 marzo 2023) dopo aver salutato la durissima direttrice Paola Vinci, interpretata da una bravissima Carolina Crescentini, gli appassionati di Mare Fuori, la serie televisiva di successo che sta coinvolgendo stagione dopo stagione migliaia di telespettatori, devono prepararsi a due dolorosissimi quanto inaspettati addii. Lasceranno la serie a fine stagione infatti due degli elementi cardine di Mare Fuori, Artem Tkachuk e Domenico Cuomo, ovvero Cardiotrap e Pino. L’annuncio ufficiale è stato dato direttamente dal regista Ivan Silvestrini attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. View this post on Instagram A post shared by Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini) I due giovanissimi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 marzo 2023)aver salutato la durissima direttrice Paola Vinci, interpretata da una bravissima Carolina Crescentini, gli appassionati di, la serie televisiva di successo che sta coinvolgendomigliaia di telespettatori, devono prepararsi a due dolorosissimi quanto inaspettati addii. Lasceranno la serie a fineinfatti due degli elementi cardine di, Artem Tkachuk e Domenico Cuomo, ovvero Cardiotrap e Pino. L’annuncio ufficiale è stato dato direttamente dal regista Ivan Silvestrini attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. View this post on Instagram A post shared by Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini) I due giovanissimi ...

