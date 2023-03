(Di lunedì 13 marzo 2023)ha fatto da assistente di Mancini all’nella stagione 2007-2008, vincendo la Serie A. In tal senso, ha ricordato un episodio simile a quello di venerdì sulfra Lautaro Martinez e Lukaku. Da Sunday Night Square, su DAZN, l’ex centrocampista parla anche della partita di martedì col. DECISIVA – Dariosegnala le insidie di martedì sera: «Asia la Juventus sia la Roma hanno lasciato delle qualificazioni. Avai là e ci sarà la pressione dello stadio idieci-quindici minuti: come personalità deve dare una risposta. Saranno presi di mira, l’deve venire fuori daiquindici-venti minuti che inizia un’altra partita. Poi deve trovare delle risposte: l’ha fatto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Marcolin: «Inter, a Porto serve reggere i primi 20'! Rigore? Un ricordo» - - FcInterNewsit : Marcolin: 'La sconfitta dell'Inter con il Bologna ha creato nel Napoli un po' di eccesso di sicurezza' - infoitsport : Marcolin: «Inter difficile da battere se concentrata! Mkhitaryan campione» - VivInterNews : RT @internewsit: Marcolin: «Inter difficile da battere se concentrata! Mkhitaryan campione» - - internewsit : Marcolin: «Inter difficile da battere se concentrata! Mkhitaryan campione» - -

- Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario. DIFFIDATILa partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming su Dazn, telecronaca a cura di Riccardo Mancini, commento tecnico affidato a Dario. Nell'al massimo saranno disponibili per ...La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Mancini , con il commento tecnico affidato a Dario. Probabili formazioni Per quanto riguarda le probabili formazioni, l'si ...

Marcolin: «Inter, a Porto serve reggere i primi 20'! Rigore Un ricordo» Inter-News.it

Dario Marcolin, ex giocatore e opinionista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: Credo che la sconfitta con la Lazio ...Dario Marcolin, opinionista Dazn ed ex azzurro ... Forse involontariamente la vittoria del Bologna contro l’Inter ha creato nel Napoli un po’ di eccesso di sicurezza che si è riversato nella sfida con ...