Marco Zavattini è morto. Addio all'autore tv di Porta a Porta e Domenica In - Magazine (Di lunedì 13 marzo 2023) L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'ex direttore di Rai 2 Massimo Liofredi. Bruno Vespa: 'È stato con noi fin dall'inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di difficoltà fisica con i ...

