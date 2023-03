Marchisio: «Inzaghi non più situazione sotto controllo. Troppi screzi» (Di lunedì 13 marzo 2023) Marchisio individua il problema dell’Inter nel malumore dimostrato in campo in alcune circostante e nell’incapacità di Inzaghi di tenere a bada i giocatori. Ecco quanto emerso dall’intervento dell’opinionista di “La Domenica Sportiva” nel corso del suo intervento su Rai 2. PROBLEMA VERO – Claudio Marchisio non ha dubbi su quale sia la vera fonte di difficoltà dell’Inter. Intervenuto nello studio di “La Domenica Sportiva”, l’ex calciatore afferma: «Il vero problema di Simone Inzaghi sono gli screzi che stanno emergendo fra i giocatori. Sembra come se lui non abbia più la situazione sotto controllo. La discontinuità è un problema relativo perché, come l’Inter, ce l’hanno anche le altre squadre. Però i nerazzurri hanno la rosa più forte e, quindi, questa ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)individua il problema dell’Inter nel malumore dimostrato in campo in alcune circostante e nell’incapacità didi tenere a bada i giocatori. Ecco quanto emerso dall’intervento dell’opinionista di “La Domenica Sportiva” nel corso del suo intervento su Rai 2. PROBLEMA VERO – Claudionon ha dubbi su quale sia la vera fonte di difficoltà dell’Inter. Intervenuto nello studio di “La Domenica Sportiva”, l’ex calciatore afferma: «Il vero problema di Simonesono gliche stanno emergendo fra i giocatori. Sembra come se lui non abbia più la. La discontinuità è un problema relativo perché, come l’Inter, ce l’hanno anche le altre squadre. Però i nerazzurri hanno la rosa più forte e, quindi, questa ...

