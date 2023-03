Marchetti: «Inter diversa in Champions League. Su Inzaghi…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Marchetti esprime il proprio parere sul momento dell’Inter, pensando alla prossima partita in Champions League (vedi focus). Il giornalista, nel corso della trasmissione “Campo Aperto Domenica”, dice la sua anche su Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Sky Sport 24. PARLANO I FATTI – Luca Marchetti parla delle due facce dell’Inter fra campionato e Champions League. Così il giornalista su Sky Sport 24: «Come ci arriva l’Inter alla partita contro il Porto? Cambia la musica e li fa entrare in campo diversamente. L’Inter in Europa ha giocato bene quasi tutte le partite. È in campionato che non ha continuità. Chiaro che non è una passeggiata andare a giocare contro il Porto, lì c’è un ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)esprime il proprio parere sul momento dell’, pensando alla prossima partita in(vedi focus). Il giornalista, nel corso della trasmissione “Campo Aperto Domenica”, dice la sua anche su Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Sky Sport 24. PARLANO I FATTI – Lucaparla delle due facce dell’fra campionato e. Così il giornalista su Sky Sport 24: «Come ci arriva l’alla partita contro il Porto? Cambia la musica e li fa entrare in campomente. L’in Europa ha giocato bene quasi tutte le partite. È in campionato che non ha continuità. Chiaro che non è una passeggiata andare a giocare contro il Porto, lì c’è un ...

