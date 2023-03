Marchegiani: «Inzaghi cresca comunicativamente! La classifica…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Il rendimento altalenante dell’Inter è sotto la lente di ingrandimento. Marchegiani, a tal proposito, si concentra su Inzaghi. Discusso l’aspetto comunicativo del tecnico DIFETTO COMUNICATIVO ? Luca Marchegiani, a Sky Calcio Club, ha qualche difficoltà nello spiegare il rendimento dell’Inter. Su Inzaghi individua un limite: «Sono in difficoltà a trovare una spiegazione logica di quella che è la stagione dell’Inter. La classifica non è drammatica, ma il numero delle sconfitte è un indice troppo negativo per quella che è la forza dell’Inter. C’è un aspetto tattico, è una squadra che non ha giocatori che saltano l’uomo. Deve arrivare col gioco e con la forza della squadra. Questo potrebbe spiegare che quando affronta un certo di partite si esponga di più alle ripartenze. Ma non giustifica la differenza enorme tra casa e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Il rendimento altalenante dell’Inter è sotto la lente di ingrandimento., a tal proposito, si concentra su. Discusso l’aspetto comunicativo del tecnico DIFETTO COMUNICATIVO ? Luca, a Sky Calcio Club, ha qualche difficoltà nello spiegare il rendimento dell’Inter. Suindividua un limite: «Sono in difficoltà a trovare una spiegazione logica di quella che è la stagione dell’Inter. La classifica non è drammatica, ma il numero delle sconfitte è un indice troppo negativo per quella che è la forza dell’Inter. C’è un aspetto tattico, è una squadra che non ha giocatori che saltano l’uomo. Deve arrivare col gioco e con la forza della squadra. Questo potrebbe spiegare che quando affronta un certo di partite si esponga di più alle ripartenze. Ma non giustifica la differenza enorme tra casa e ...

