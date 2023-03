Marcelo Bielsa potrebbe unirsi a un club della Premier League la prossima stagione

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Il ritorno dinel calcio ingleseessere imminente dalla. Secondo The Sun,sta tentando di tornare alla dirigenza e sta compiendo passi in quella direzione.è stato contattato daeuropei e anche sudamericani, ma è intenzionato a tornare in Inghilterra. A gennaio,ha incontrato l’Everton con l’intenzione di guidare la squadra Under 21 prima di passare alla prima squadra quest’estate. L’Everton ha rifiutato quella strategia a favore di Sean Dyche. Apiaceva aspettare fino all’estate per trovare un nuovo lavoro perché non era ansioso di iniziarne uno a metà. Molte squadre ...