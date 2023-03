Marcello Vinci, morto a Shanghai a 29 anni. Mistero sulle cause, la mamma: 'Aiutateci a capire' (Di lunedì 13 marzo 2023) E' giallo sul giovane professionista pugliese, Marcello Vinci , morto a 29 anni a Shanghai, in Cina , nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso. Sulla morte del giovane, che risiedeva in Cina da cinque ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) E' giallo sul giovane professionista pugliese,a 29, in Cina , nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso. Sulla morte del giovane, che risiedeva in Cina da cinque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Il corpo del 29enne ritrovato in strada. Da anni si era trasferito in Cina dove lavorava da interprete. La famiglia… - stop_fake_news_ : Il mistero del 30enne italiano morto in Cina. L'appello della madre sui social: AGI - Non si conoscono le cause del… - Open_gol : Da diversi anni il giovane, originario di Martina Franca, lavorava a Shanghai come interprete - fanpage : L’annuncio della morte prematura del 29enne Marcello Vinci ha sconvolto la comunità pugliese di Martina Franca dove… - QuintoPotereV : ??Giallo a Shangai, muore il pugliese Marcello Vinci. L’appello della mamma: “Avvisata da una telefonata non so cosa… -