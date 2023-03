Manuel e Meriton uccisi dal treno in corsa | l' ipotesi della sfida ad attraversare i binari

(Di lunedì 13 marzo 2023)Gabriel Tejada Reyes eAjeti, i due ragazzini di 15 anni investiti edomenica pomeriggio da unalla stazione di Berbenno in Valtellina, potrebbero essere morti per una "". Un gioco che si è...

Ma dietro la morte dei due minoriAjeti , nato in Kosovo eGabriel Tejada Reyes , nato a Gallarate e di origini argentine, ci sarebbe un motivo ben preciso: secondo quanto scrive Il ...I due ragazzi si chiamavano Ajeti, nato in Kosovo, eGabriel Tejada Reyes , origini sudamericane. Erano insieme a una decina di amici per quel pomeriggio alle giostre del luna park. ...Le vittime,Ajeti, nato in Kosovo e residente a Sondrio, dove frequentava il primo anno di Ragioneria, eGabriel Tejada Reyes, nato a Gallarate, in provincia di Varese, da famiglia ...

Ajeti Meriton e Manuel Gabriel Tejada Reyes hanno perso la vita domenica alla stazione di San Pietro Berbenno, in provincia di Sondrio. Il treno per Tirano non ferma in quella stazione e può superare ...Due adolescenti sono stati travolti e uccisi da un treno domenica pomeriggio a San Pietro Berbenno (Sondrio): la ricostruzione della dinamica dell'incidente ...