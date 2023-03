Manchester City | Guardiola | «So che verrò giudicato solo dalla Champions League»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole diin conferenza stampa in vista dell’impegno delincon il Lipsia Pepha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno didelcontro il Lipsia. Di seguito le sue parole. COPPA CAMPIONI – «La mia avventura alsarà giudicatavittoria di questa competizione, lo so bene sin dal primo momento,prima partita. Questo non significa che io sia d’accordo. Domani dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e vincere la partita. Non conta segnare tanti gol, dobbiamovincere. Siamo in corsa su tre fronti, è ...

