Mamma e figlio morti in casa a Posillipo, indaga la polizia (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone, Mamma e figlio, classe 1927 lei, 96 anni da compiere, 67 anni lui, sono state trovate prive di vita nella loro abitazione in un condominio di via Posillipo a Napoli. A fare la scoperta nelle prime ore del pomeriggio di oggi gli uomini del commissariato di Posillipo allertati da una segnalazione al telefono di un condomino preoccupato del fatto che dei due non si avessero notizie da diversi giorni. Quando gli agenti, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno fatto accesso nell’appartamento, hanno trovato i corpi senza vita di Mamma e figlio. Sul posto, per gli ulteriori accertamenti e per risalire alla causa dei decessi, è giunta anche la polizia Scientifica. Al momento nessuna pista viene esclusa. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone,, classe 1927 lei, 96 anni da compiere, 67 anni lui, sono state trovate prive di vita nella loro abitazione in un condominio di viaa Napoli. A fare la scoperta nelle prime ore del pomeriggio di oggi gli uomini del commissariato diallertati da una segnalazione al telefono di un condomino preoccupato del fatto che dei due non si avessero notizie da diversi giorni. Quando gli agenti, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno fatto accesso nell’appartamento, hanno trovato i corpi senza vita di. Sul posto, per gli ulteriori accertamenti e per risalire alla causa dei decessi, è giunta anche laScientifica. Al momento nessuna pista viene esclusa. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Dramma a Napoli, cadaveri di mamma e figlio in un appartamento - infoitinterno : Napoli, mamma e figlio trovati morti in casa a Posillipo - PaolaTacconi : RT @RobertaPapa13: CREMONA Cercano casa , mamma e figlio , si amano alla follia...sono inseparabili, vivono praticamente abbracciati !!! Li… - sonia_ippolito : @antonel37002525 Esatto ,sta famiglia mamma,figlia e figlio fanno pietà - Piovegovernolad : Paola Caruso, l'annuncio in lacrime sul figlio è di pochi minuti fa. Speranze finite: 'Non ce la f...Altro..… -