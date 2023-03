Mamma e figlio di 3 anni uccisi da un camion: erano fermi con l'auto in panne. L'incidente terribile (Di lunedì 13 marzo 2023) Mamma e figlio sono morti schiacciati da un camion, che ha travolto la loro auto, ferma sulla strada a causa di un'avaria. Nicola Courtney , 34 anni ed il suo bimbo di soli tre anni Lucas Page , sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023)sono morti schiacciati da un, che ha travolto la loro, ferma sulla strada a causa di un'avaria. Nicola Courtney , 34ed il suo bimbo di soli treLucas Page , sono ...

