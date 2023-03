Maltempo in Toscana: pioggia, vento e mare mosso martedì 14 marzo (Di lunedì 13 marzo 2023) Previsto per domani, martedì 14 marzo 2023, il transito di una veloce perturbazione da nord-ovest con piogge sparse, vento forte e mare molto mosso. La Sala operativa della Protezione civile regionale, con riferimento alla giornata di domani, ha emesso un codice giallo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 marzo 2023) Previsto per domani,142023, il transito di una veloce perturbazione da nord-ovest con piogge sparse,forte emolto. La Sala operativa della Protezione civile regionale, con riferimento alla giornata di domani, ha emesso un codice giallo L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Toscanaoggi : #Maltempo: pioggia, vento e mareggiate, #codicegiallo per martedì 14 marzo #Toscana - qn_lanazione : #Maltempo in #Toscana: nuova allerta gialla per pioggia, vento forte e mareggiate - AnsaToscana : Maltempo: vento abbatte piante, chiuse strade a Isola d'Elba. La Provincia chiude valico del Monte Perone e la 26 d… - News24Toscana : LIVORNO - Estesa fino alle ore 7 di sabato 11 marzo l'allerta gialla (in corso) per vento e fino alle 12 sempre di… - infoitinterno : Ancora maltempo in Toscana, vento forte e rovesci -