Maltempo in Toscana: nuova allerta gialla per pioggia, vento forte e mareggiate (Di lunedì 13 marzo 2023) Martedì 14 marzo la regione sarà attraversata da una perturbazione che interesserà soprattutto la parte nord occidentale, la costa, le isole e le zone meridionali Leggi su lanazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Martedì 14 marzo la regione sarà attraversata da una perturbazione che interesserà soprattutto la parte nord occidentale, la costa, le isole e le zone meridionali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : #Maltempo in #Toscana: nuova allerta gialla per pioggia, vento forte e mareggiate - AnsaToscana : Maltempo: vento abbatte piante, chiuse strade a Isola d'Elba. La Provincia chiude valico del Monte Perone e la 26 d… - News24Toscana : LIVORNO - Estesa fino alle ore 7 di sabato 11 marzo l'allerta gialla (in corso) per vento e fino alle 12 sempre di… - infoitinterno : Ancora maltempo in Toscana, vento forte e rovesci - CorriereToscano : Codice giallo. Raffiche vento Arcipelago e lungo la costa tra Livorno e Grosseto. Mare molto mosso sud Elba… -