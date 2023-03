Maltempo: in arrivo venti forti, allerta gialla in 7 regioni (Di lunedì 13 marzo 2023) venti forti fino a burrasca sono in arrivo in Italia, colpendo in particolare Sardegna e le regioni centro - settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023)fino a burrasca sono inin Italia, colpendo in particolare Sardegna e lecentro - settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Maltempo: in arrivo venti forti, allerta gialla in 7 regioni attenzione in Sardegna e regioni Centro-settentrionali - grillotalpa : RT @DPCgov: ?? Martedì #14marzo ?? Venti forti sulla Sardegna e sul Centro-Nord con raffiche fino a burrasca forte ???? #AllertaGIALLA - per r… - trasimenonline : #Maltempo: in arrivo venti forti, allerta gialla anche in Umbria - CorcianOnline : #Maltempo: in arrivo venti forti, allerta gialla anche in Umbria - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Maltempo in arrivo sulla Toscana. Emessa un'allerta meteo con codice giallo per la giornata di domani. Previsto vento fo… -