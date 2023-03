Maltempo, domani allerta gialla in 7 regioni (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - allerta gialla per Maltempo e forti venti fino a burrasca nella giornata di domani, martedì 14 marzo, in ben 7 regioni: si tratta di Umbria, ampi settori dell'Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata. Il passaggio sul Bacino del Mediterraneo di un'area di bassa pressione di origine atlantica, determinerà infatti - già dalle prime ore di domani - una progressiva intensificazione dei venti che continuerà ad interessare il nostro Paese anche nella giornata di mercoledì. I venti forti si registreranno a partire dalla Sardegna e dalle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) -pere forti venti fino a burrasca nella giornata di, martedì 14 marzo, in ben 7: si tratta di Umbria, ampi settori dell'Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata. Il passaggio sul Bacino del Mediterraneo di un'area di bassa pressione di origine atlantica, determinerà infatti - già dalle prime ore di- una progressiva intensificazione dei venti che continuerà ad interessare il nostro Paese anche nella giornata di mercoledì. I venti forti si registreranno a partire dalla Sardegna e dallecentro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con lecoinvolte – alle ...

