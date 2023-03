"Mai avuta". Heather Parisi, pugnalata a Lorella Cuccarini davanti a tutti (Di lunedì 13 marzo 2023) Tra un pignoramento in studio e una confessione dolorosa, Heather Parisi ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, trova anche il modo di rifilare una stilettata a Lorella Cuccarini, con la quale non mai corso buon sangue fin dai tempi di Fantastico, a inizio anni Ottanta, quando le due bellissime e biondissime showgirl combattevano per la palma di più amata dagli italiani. Puntata decisamente movimentata, per la ballerina americana. Prima l'arrivo di un ufficiale giudiziario fatto inviare dal super-manager Lucio Presta per ottenere quanto dovuto dopo una causa per diffamazione vinta. Quindi l'intervista, dolorosa, con la Fagnani. Il passaggio sulla infanzia difficile, a causa della separazione dei genitori, quindi la straziante ammissione di essere stata vittima di "violenza psicologica, fisica e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Tra un pignoramento in studio e una confessione dolorosa,ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, trova anche il modo di rifilare una stilettata a, con la quale non mai corso buon sangue fin dai tempi di Fantastico, a inizio anni Ottanta, quando le due bellissime e biondissime showgirl combattevano per la palma di più amata dagli italiani. Puntata decisamente movimentata, per la ballerina americana. Prima l'arrivo di un ufficiale giudiziario fatto inviare dal super-manager Lucio Presta per ottenere quanto dovuto dopo una causa per diffamazione vinta. Quindi l'intervista, dolorosa, con la Fagnani. Il passaggio sulla infanzia difficile, a causa della separazione dei genitori, quindi la straziante ammissione di essere stata vittima di "violenza psicologica, fisica e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Inchiesta Covid, Pm Bergamo: 'Roberto #Speranza aveva firmato una bozza di decreto per estendere a Nembro e Alzano… - PaoloGalletti66 : RT @sandropascucci_: Ricordati che la #banca non ha i tuoi soldi custoditi in un cassetto, che corri a riprendere quando hai paura. La ban… - Colpdifrusta : @cmdotcom Mai avuta. - paola_chiarore : @ftt_radio @giubberosse1 Lui invece non può perdere la sua reputazione perché non l'ha mai avuta?? - pietrodambrosio : @viasyba Arriva?!? In realtà non l'abbiamo mai avuta una rosa completa o quasi... -

Bolognamania: tra Motta e Arnautovic ... non solo, nel corso di Bologna - Lazio non è mai stato mandato nemmeno a scaldarsi. 'Barrow sta ... la voglia del giocatore di scendere in campo è palese anche semplicemente dalla reazione avuta al ... Tutto su Michelle Yeoh, dalla danza alla carriera d'attrice (da Oscar) ... questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciate mai che ... Dopo una breve storia avuta col cardiologo Alan Heldman, nel 2004 Michelle si fidanza con Jean Todt , ex ... L'ora della verità giudiziaria per Donald Trump ... versandole in nero 130 mila dollari perché tacesse su una storia avuta con Trump nel 2006, quando ... Con lui presidente, "non sarebbe mai successo". La corsa alla nomination per la Casa Bianca Come ... ... non solo, nel corso di Bologna - Lazio non èstato mandato nemmeno a scaldarsi. 'Barrow sta ... la voglia del giocatore di scendere in campo è palese anche semplicemente dalla reazioneal ...... questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciateche ... Dopo una breve storiacol cardiologo Alan Heldman, nel 2004 Michelle si fidanza con Jean Todt , ex ...... versandole in nero 130 mila dollari perché tacesse su una storiacon Trump nel 2006, quando ... Con lui presidente, "non sarebbesuccesso". La corsa alla nomination per la Casa Bianca Come ... Inchiesta covid Bergamo, Conte: "Mai avuta bozza zona rossa Val ... Adnkronos Petrosino, dagli arresti alle dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale: cosa sappiamo Nuovi particolari sulla vicenda legata alla città di Petrosino dove i Carabinieri hanno tratto in arresto Marco e Michele Buffa, entrambi gravemente ... A Villacidro via ai lavori per rotatoria di “S’acqua Cotta” L’opera, dopo oltre 15 anni di attesa, metterà la parola fine a uno dei punti più pericolosi della rete stradale del Sud Sardegna, nell’incrocio tra le Statali 196 e 293 ... Nuovi particolari sulla vicenda legata alla città di Petrosino dove i Carabinieri hanno tratto in arresto Marco e Michele Buffa, entrambi gravemente ...L’opera, dopo oltre 15 anni di attesa, metterà la parola fine a uno dei punti più pericolosi della rete stradale del Sud Sardegna, nell’incrocio tra le Statali 196 e 293 ...