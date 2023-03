(Di lunedì 13 marzo 2023) commentaloro hannoladilacrimare. Si tratta di un gruppo di fedeli che, in collegamento a ' Pomeriggio Cinque ' daRomano, si schiera dparte ...

commenta Anche loro hanno visto ladilacrimare sangue. Si tratta di un gruppo di fedeli che, in collegamento a ' Pomeriggio Cinque ' daRomano, si schiera dalla parte della veggente Gisella Cardia e ...Gisella Cardia, la donna che sostiene di avere visioni dellain una zona di proprietà nel comune diRomano, sta attirando in queste ore l'attenzione dei media e delle autorità religiose e civili. La donna, che si fa chiamare Gisella Cardia ma ...Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, la donna di Patti, in provincia di Messina, che dice di parlare con laRomano davanti ad una statuetta che sembra piangere lacrime di sangue, continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Anche stamani, la Rai e Mediaset si sono occupati ...

Madonna di Trevignano, una fedele: "Credo alla veggente, anche io ho visto le lacrime di sangue" TGCOM

Continua a essere al centro dell'attenzione mediatica Gisella la donna che afferma di parlare con la Madonna di Trevignano. L'ex imprenditrice 53enne, diventata ora veggente, ...