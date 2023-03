Madagascar: 22 migranti morti in un naufragio (Di lunedì 13 marzo 2023) Le autorità marittime del Madagascar hanno reso noto che 22 migranti a bordo di un'imbarcazione diretta verso l'isola francese dell'Oceano Indiano di Mayotte sono morti in un naufragio avvenuto sabato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Le autorità marittime delhanno reso noto che 22a bordo di un'imbarcazione diretta verso l'isola francese dell'Oceano Indiano di Mayotte sonoin unavvenuto sabato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tindaro42338015 : @PieroSansonetti Colpevolizziamo l’Italia anche per i 22 migranti morti in un naufragio in Madagascar ? Nel medite… - Radio1Rai : ??#Migranti Un'imbarcazione partita dal #Madagascar è naufragata nel tentativo di raggiungere l'isola di #Mayotte, t… -