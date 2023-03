“Ma è lei, quella bellissima”. Luigi Di Maio, il gossip: nuova fidanzata. Li hanno scoperti insieme (Di lunedì 13 marzo 2023) Tagliato fuori in maniera, sembra, quasi irreversibile dal mondo della politica Luigi Di Maio si consola con l’amore e una nuova fidanzata. Nel fine settimana infatti è stato avvistato a Venezia al fianco di una bellissima ragazza per nulla sconosciuta ai media. L’ultimo amore certificato dell’ex ministro era stata Virginia Saba, con cui era arrivata la rottura lo scorso autunno: a dare la notizia era stato il sito The Pipol gossip: “Luigi Di Maio è sempre più lontano dalla sua compagna o forse ex Virginia Saba. I due da maggio non appaiono insieme in pubblico”. E ancora: “Lei è tornata a vivere in Sardegna e lui ha scelto di proseguire la campagna elettorale da solo. Tra i due si vocifera storia al capolinea…”. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Tagliato fuori in maniera, sembra, quasi irreversibile dal mondo della politicaDisi consola con l’amore e una. Nel fine settimana infatti è stato avvistato a Venezia al fianco di unaragazza per nulla sconosciuta ai media. L’ultimo amore certificato dell’ex ministro era stata Virginia Saba, con cui era arrivata la rottura lo scorso autunno: a dare la notizia era stato il sito The Pipol: “Diè sempre più lontano dalla sua compagna o forse ex Virginia Saba. I due da maggio non appaionoin pubblico”. E ancora: “Lei è tornata a vivere in Sardegna e lui ha scelto di proseguire la campagna elettorale da solo. Tra i due si vocifera storia al capolinea…”. La ...

