Lutto nel mondo del baseball italiano: scomparso Chris Cooper a soli 45 anni (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la giornata di festa di ieri, oggi è un giorno triste per il mondo del baseball italiano: si è spento infatti all’età di soli 45 anni Chris Cooper. Nato a Pittsburgh nel 1978 da una madre d’origine italiana, è stato chiamato al draft dai Cleveland Indians con la 35ª scelta. In MLB tuttavia non è sceso in campo e dopo una lunga trafila si è trasferito nel Bel Paese, giocando a Grosseto nel 2008. Proprio nel World baseball Classic del 2009 il suo debutto in nazionale, 20 presenze all’attivo in maglia azzurra. Le parole di Jack Santora: “È tristemente ironico, siamo qui a rappresentare l’Italia e lui era così orgoglioso di essere parte di questo, amava questi momenti così tanto: poteva vestire questa casacca ogni giorno per due anni, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo la giornata di festa di ieri, oggi è un giorno triste per ildel: si è spento infatti all’età di45. Nato a Pittsburgh nel 1978 da una madre d’origine italiana, è stato chiamato al draft dai Cleveland Indians con la 35ª scelta. In MLB tuttavia non è sceso in campo e dopo una lunga trafila si è trasferito nel Bel Paese, giocando a Grosseto nel 2008. Proprio nel WorldClassic del 2009 il suo debutto in nazionale, 20 presenze all’attivo in maglia azzurra. Le parole di Jack Santora: “È tristemente ironico, siamo qui a rappresentare l’Italia e lui era così orgoglioso di essere parte di questo, amava questi momenti così tanto: poteva vestire questa casacca ogni giorno per due, ...

