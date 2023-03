Luther - Verso l'inferno: una scena era talmente intensa che c'è stato bisogno di un medico (Di lunedì 13 marzo 2023) Uno dei protagonisti di Luther - Verso l'inferno si è spinto talmente oltre durante le riprese da richiedere l'intervento di un medico. Durante le riprese di Luther - Verso l'inferno, il nuovo film Netflix con Idris Elba, un medico è dovuto intervenire sul posto per salvare la vita di Cynthia Erivo. A quanto pare sul set stavano girando una scena così intensa che l'attrice non si è resa conto della situazione, totalmente presa dal personaggio che stava interpretando. La recente uscita su Netflix di Luther - Verso l'inferno ha riconfermato sia il grande talento di Idris Elba, che l'amore dei fan nei confronti di questo personaggio (per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Uno dei protagonisti dil'si è spintooltre durante le riprese da richiedere l'intervento di un. Durante le riprese dil', il nuovo film Netflix con Idris Elba, unè dovuto intervenire sul posto per salvare la vita di Cynthia Erivo. A quanto pare sul set stavano girando unacosìche l'attrice non si è resa conto della situazione, topresa dal personaggio che stava interpretando. La recente uscita su Netflix dil'ha riconfermato sia il grande talento di Idris Elba, che l'amore dei fan nei confronti di questo personaggio (per ...

