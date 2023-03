L’Urban Center Avellino incontra gli studenti del DiARC per ri-disegnare il Parco del Fenestrelle

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPercorrendo la via dell’acqua e dei Mulini, alla scoperta di quello che sarà il futurodel. Mercoledì 15 marzo a partire dalle 10,, ospiterà glidel V anno del Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli per una giornata dedicata alla progettazione ambientale e alla progettazione architettonica ed urbana, accompagnati dai docenti Dora Francese ed Emma Buondonno, nella duplice veste di assessore alla Progettazione Urbana del Comune di. La giornata di studi sarà divisa in due momenti. In mattinata, i funzionari del Comune accompagneranno gliin una passeggiata nei tratti più significativi del. Partendo dalla Stazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abruzzoweb : URBAN CENTER L’AQUILA: VERDE PUBBLICO IN CITTÀ, AL VIA IL NUOVO PERCORSO DI PARTECIPAZIONE - csanextemerson : Domani 05/03 h 16 presentazione di 'La storia infinita. L'Urban Center di Novoli' con l'autore A. Di Cintio e Novol… -

Si delinea il cronoprogramma per'avvio dei lavori dell''Benlab' di via Rummo.'intervento programmato per far rivivere il devastato Malies e'immobile ex Orsoline grazie ai 14,4 milioni del Pnrr si appresta a muovere ...... Finanza, Clima e "Dis"ordine mondiale" organizzato dal Gruppo iniziativa territoriale di Banca Etica Sicilia Sud Est e dal Gruppo di animazione missionaria Ad Gentes, pressoin Via ...Ieri mattina, all'di Siracusa, la Brigata Rosa ha celebrato la giornata ...'evento si è sviluppato in diversi momenti, a ...