Lukas Gage di White Lotus e You | Parlerò della mia sessualità quando sarò pronto

(Di lunedì 13 marzo 2023)ha interpretato alcuni personaggi queer e molti gli chiedono di dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale.ha interpretato nella sua carriera alcuni personaggi queer. L'attore, che abbiamo visto ine You, ha raccontato al New York Time che sta ricevendo molte pressioni per dichiarare la sua. La star ha detto che ne parlerà solosarà. Nelle ultime settimane i rumor lo hanno avvicinato a Chris Appleton, hairstylist di Kim Kardashian.ha raccontato al quotidianoGrande Mela di aver perso il suo agente perché non voleva etichettarsi. "Un agente che mi ha scaricato mi ha detto, 'Smettila di tingerti i ...

Lukas Gage ha interpretato nella sua carriera alcuni personaggi queer. L'attore, che abbiamo visto in White Lotus e You, ha raccontato al New York Time che sta ricevendo molte pressioni per dichiarare ...The 'White Lotus' and 'You' star also opened up about where he draws the line with his personal life being public and why commercial auditions were making him "dysmorphic." ...